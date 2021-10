l'été se poursuit... soleil pour toute la journée dans un ciel bleu.... le mercure va grimper jusqu'à 33° !

Météo France relevait ce matin.... un minimum 9° à Flers... 11° à Argentan et L?Aigle, de 12°4 à Alençon, et 15°4 à Mortagne.



Le soleil brille du matin au soir dans un air de plus en plus chaud. Les températures de l'après-midi atteignent presque partout les 30 degrés. Il est prévu 30 degrés à Tinchebray, 32 degrés à Alençon, 33 degrés à Préaux-du-Perche.



le temps chaud deviendra de plus en plus lourd en soirée.....le ciel se chargera progressivement de nuages à caractère orageux. Ces nuages donneront des ondées en particulier en deuxième partie de nuit sur les régions de Domfront et de Flers. Mais les T° ne baisseront pas au-delà des 14° la nuit prochaine....

