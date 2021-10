Ondées orageuses locales aujourd'hui... T° chaudes ... 18°6 à Mortagne au Perche ce matin... 29° cet après midi

T° élevées dès ce matin .... Mtéo France relevait un maximum de 18°6 à Mortagne, 17°5 à L?Aigle, 16°5 à Alençon et Argentan, 14°8 à Flers,



Le temps reste chaud sous un ciel changeant avec éclaircies et nuages menaçants. Des ondées qui se produisent actuellement sur le Maine et le Sud-Sarthe peuvent déborder ce matin sur le sud du Perche.



Nous resterons en journée dans une zone instable, des orages s'accompagnant de fortes pluies et de rafales de vent peuvent se produire cet après-midi et ce soir sur l'ensemble de nos régions.... il fera encore 25 à 29 degrés cet après midi ......



La tendance de notre week-end :

Demain, après une matinée sous le soleil, des nuages pourront provoquer localement quelques ondées orageuses ... T° de 16 à 29°



Dimanche : un temps variable entre nuages et éclaircies et toujours des T° élevées... 17 /29° ..... Il faudra patienter jusqu?à lundi pour que les températures redeviennent de saison ...

