Saint-Lô. Normandie : recul du chômage de 3,6% sur un an

Les chiffres du chômage pour le mois de janvier 2017 ont été dévoilés vendredi 24 février 2017. En Normandie, sur un an, le chômage diminue de 3,6% (- 0,4% en trois mois, +0,1% en un mois). Cela porte le nombre de chômeurs de catégorie A à 171 300 en région, fin janvier 2017.

Dans les départements normands

Fin janvier 2017, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans trois départements en trois mois : -1,2% dans l'Eure et -0,7% en Seine-Maritime et dans l'Orne. Il progresse en revanche de 0,6% dans la Manche et de 0,4% dans le Calvados.

