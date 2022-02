Caen. Prison de Caen :  90 places pour le futur quartier de préparation à la sortie

En marge du plan de création de 33 nouvelles prisons en France présenté jeudi 23 février 2017, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas a confirmé la réalisation de 28 quartiers de préparation à la sortie, dont un sera construit à Caen (Calvados). Il verra le jour sur le site du centre de détention.

90 places

La structure proposera 90 places. "Les QPS contribuent à créer les conditions d'un accompagnement renforcé à la préparation de la sortie et à favoriser l'accès aux droits sociaux et à la préparation d'un projet d'insertion", explique la chancellerie. Ils sont destinés à accueillir des personnes détenues condamnées à de courtes peines ou en fin de peine, ayant fait également l'objet d'une évaluation fondée sur des éléments de personnalité, la situation pénale et le comportement en détention.

A LIRE AUSSI.

Avec "Lire pour en sortir", les détenus s'évadent par la lecture

Bissonnet, condamné à 20 ans, mis en liberté conditionnelle

L'heure du jugement pour Jérôme Cahuzac, le ministre fraudeur