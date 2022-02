Rouen. A Rouen, il crée une maison d'édition participative

On connaissait les éditions "à compte d'auteur" ou "d'éditeur", il faudra désormais faire avec celles à "compte de lecteurs". C'est du moins le projet d'un jeune rouennais, Arthur Vincent. En janvier 2017, il a lancé sa maison d'édition, Livres Particuliers, basée sur le crowdfunding.

Des lecteurs acteurs

Le principe? Pour éviter des frais d'imprimeur et de distribution démesurés, une cagnotte en ligne est mise en place en amont, formant un système de précommandes amélioré. "Je fixe le seuil de participations à atteindre en fonction des devis établis par les imprimeurs", explique Arthur.

Le seul argent déboursé est donc celui des lecteurs désireux de découvrir le livre. Car si le jeune entrepreneur confie "avoir toujours aimé les livres", c'est aussi l'étudiant formé en école de commerce qui parle lorsqu'il présente le projet. "Le crowdfunding est aussi une façon de faire une étude de marché sans prendre de risque financier."

Et le projet porte aussi une dimension écolo. "Chaque année, 100 millions de livres invendus sont envoyés au pilonnage en France", rappelle l'apprenti éditeur qui ambitionne d'établir une offre taillée sur mesure.

Dépoussiérer le monde de l'édition

Après un mois d'existence, la petite start-up qui entend "faire bouger le secteur un peu poussiéreux" de l'édition tient déjà son premier succès. La cagnotte du premier ouvrage, un petit manuel de vulgarisation intitulé La publicité expliquée à ma grand-mère vient de s'achever avec un taux de commande à 100 %. Il doit être le premier d'une série de "sujets un peu mystifiés comme la médecine, l'entrepreneuriat, la mode… que l'on mettra à la portée de tous". Des petits ouvrages techniques donc, mais pas seulement.

La prochaine cagnotte portera par exemple sur une pièce de théâtre. Et Arthur Vincent voit déjà plus loin. "J'ai été contacté par une auteure de roman sur Watt Pad (réseau social où chacun écrit et partage romans, poèmes, fanfictions…). Les maisons d'éditions classiques ne vont pas trop vers ce genre d'écriture. Pourtant, elle a une vraie communauté qui la suit". Des lecteurs connectés qui pourraient être séduits par la démarche de Livres Particuliers.

