François Desbont, chef d'entreprise à Bretteville-sur-Odon (Calvados), a ouvert les portes de son entreprise de bâtiment le lundi 20 février 2017 afin de présenter le dispositif A.R.M.E (Anticipation Redressement Mutation Économique) qui lui permet de remonter la pente après quelques mois difficiles. Dans ce cadre, l'entreprise C.I.P (Cloison Isolation Plafond) a bénéficié d'un prêt de 150 000 €, à taux zéro qui devrait lui permettre "un retour à l'équilibre pour l'année 2017".

Le dispositif lui a permis de maintenir 80% de ses effectifs

Alors qu'entre 2010 et 2014, la Normandie est l'une des régions qui a perdu le plus d'emplois dans le bâtiment, François Desbond, qui employait jusqu'à une centaine de personnes sur ses activités, a réussi à sauver 80 emplois. Pour la région, c'est l'objectif principal du dispositif. "À ce jour, 98 entreprises ont été accompagnées permettant la sauvegarde de 3 000 emplois sur la région", présente Sophie Gaugain, 1ère Vice-Présidente de la Région Normandie en charge du développement économique et du soutien aux entreprises.

"Avec la crise, les commandes publiques ont fortement diminué"

2013 a été l'année du tournant pour l'entreprise. Cette année-là, le total de son bilan a diminué d'un quart. "Je suis attaché à ce que 80% de mon activité réponde à des appels d'offres publics. Avec la crise, les commandes publiques ont fortement diminué", explique François Desbont, "il y a quatre ans, mon chantier moyen était à 1 000 000 €, aujourd'hui, il se situe autour de 90 000 €".

Mis en place l'été dernier par la Région, le dispositif a pour objectif de donner un "coup de pouce" aux entreprises en difficulté passagères. "A.R.M.E intervient pour les entreprises en bonne santé, bien gérées mais qui ont besoin d'oxygène" explique-t-elle. La clé de la réussite? "L'anticipation. Les chefs d'entreprise ne doivent pas avoir peur de venir demander de l'aide dès qu'ils perçoivent une baisse d'activité", conclut-elle.

