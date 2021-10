Le job cool de l'été pour un jeune ornais : sillonner la route des festivals musicaux !

Paul Deparis, 20 ans, originaire de Briouze, et clavier du group Chocolate Donuts, que l?on a pu voir ce week-end au festival Art Sonic, a remporté le job le plus cool de l?été !!.... avec 3 autres jeunes, il va sillonner les routes des festivals musicaux tout le mois d?Aout.... il laissera ses commentaires ses impressions sur un blog.... c?est un vrai job.... un CDD ; rémunéré 1 500 euros, par la banque Société générale et le label Universal Musique ......

