Le réalisateur Olivier Casas, accompagné de l'acteur Medi Sadoun, viendra à la rencontre de son public rouennais (Seine-Maritime) vendredi 24 février au Pathé des Docks 76 pour la présentation en avant-première de son film Babyphone. La sortie officielle du film est annoncée le 8 mars prochain.

Du court au long-métrage

Après un court-métrage éponyme, remarqué en 2014 par les amateurs du genre, Olivier Casas décide de décliner cette intrigue en long-métrage, le premier qu'il signe. Il réalise une comédie sociale rythmée et aux ressorts bien huilés dans laquelle la tension monte en crescendo jusqu'au dénouement.

Alors que Charlotte et Ben reçoivent chez eux Nathan et Simon, les deux amis se livrent à des confidences et fustigent leurs hôtes dans la chambre du bébé, sans se douter que le babyphone est allumé. Dans la cuisine, médusés, les convives et les parents reçoivent de plein fouet des révélations pour le moins inattendues.

De malentendus en quiproquos, de mensonges en hypocrisies, ce dîner entre amis tourne au vinaigre! Les rancoeurs et les jalousies refont surface, les remarques cinglantes fusent, les langues se délient, mais il faudra qu'enfin les masques tombent pour que leur amitié soit sauvée.

Un jeu fin

La comédie est en particulier portée par le jeu d'Anne Marivin dans le rôle de Charlotte et que Les Ch'tis avait propulsée sur le devant de la scène, ainsi que par Pascal Demolon, dans le rôle de Simon, aussi serviable avec sa star capricieuse que cassant avec les autres.

Loin de la caricature, les personnages dévoilent tous une nature complexe, autant de failles que de défauts. Même les plus odieux finissent par laisser entrevoir de beaux états d'âme et à inspirer une certaine tendresse. En bref, une comédie tout à fait humaine et finement jouée!

Pratique. Vendredi 24 février à 20h. Pathé Docks 76 à Rouen. Tarifs 5 à 11,7€. www.cinemasgaumontpathe.com

