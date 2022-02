Ne jamais se prendre au sérieux, c'est le credo de Philippe Katerine qui, avec malice, dévoile un tour de chant encore plus fantasque que ses précédents concerts. Un show démesuré et provocateur à découvrir jeudi 2 mars 2017 sur la scène du théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).

Katerine selon Katerine

Après 25 ans de carrière, cet artiste loufoque se réinvente grâce à Dana Ciocarlie qui arrange son répertoire en version piano-voix.

Le dernier album Le film inspire en grande partie ce spectacle théâtral et musical, mais Katerine y interprète également ses plus grands succès: Des bisous, Poulet n°728120 ou encore Excusez-moi, le tout coiffé de plumes et engoncé dans un costume d'inspiration renaissance, curieux leprechaun égaré dans le monde des hommes!

Grave insouciance

C'est toujours sur un ton léger voire guilleret que Katerine parle de sujets tristes. Suite à la mort de son père, il accouche de son album Le film aussi lumineux que cathartique. Dans Papa, il fait un inventaire à la Prévert des actes manqués. Il parle de perte et de colère avec une voix enfantine et mutine, empreinte d'une grande douceur: un hommage tout en poésie à la figure paternelle et un au revoir touchant.

Mine de rien, il rue dans les brancards et dénonce à tout va! Si Marine le Pen en prend pour son grade, la reine d'Angleterre aussi. Mais si son vocabulaire est parfois nettement outrancier, c'est bien sûr pour le plaisir des mots qui sonnent que Katerine n'épargne personne. Baudelaire lui-même avait des mots bien crus.

Du coq à l'âne

Dana Ciocarlie, concertiste classique de renommé, enregistre en parallèle l'oeuvre pour piano de Schumann dans son intégralité. Elle se prête ici au nouveau challenge, aussi peu sérieux que possible, que lui propose la diva dada Katerine.

Ce grand écart musical, avec des arrangements à la Satie ou Poulenc, montre l'incommensurable liberté de Katerine qui refuse obstinément de se cantonner à un genre, si tant est qu'il puisse être affilié à un quelconque mouvement. Ce joyeux foutoir produit dès les premières notes l'hilarité du public: un moment de pur bonheur débridé!

Pratique. Jeudi 2 mars à 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 21 à 25€. Tél. 02 35 68 48 91

