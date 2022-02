Caen. Normandie : il menace d'égorger femme et enfants

De mai 2015 à juin 2016, un homme âgé de 44 ans, n'a eu de cesse de harceler son ex-compagne ainsi que leurs enfants en les menaçant de mort. Il a dû s'en expliquer le jeudi 16 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Belle histoire d'amour

Le prévenu est arrivé en France en 1992 car il aime ce pays. En 1995, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Malgré leurs différences culturelles (elle assistante sociale, lui musicien), le couple est solide et aura deux enfants. Lorsque son épouse demande le divorce, dans un premier temps, meurtri, il refuse l'autorité parentale et le droit de visite.

Quelques années plus tard, ses enfants lui manquant, il tentera plus que maladroitement de provoquer des rencontres.

Il menace de les égorger

Alors commence le harcèlement et les menaces de mort. Il affirme vouloir les égorger. Son casier judiciaire comporte quatre mentions du même thème : harcèlements et menaces. Il sera condamné pour ces faits à deux ans d'incarcération et à une interdiction de contact. Qu'à cela ne tienne, l'homme réitère.

Pour la procureure, il est rare de voir un tel acharnement dans les menaces de mort et une telle incapacité à reconnaître la gravité de ce comportement. "Ces gens vivent dans une frayeur quotidienne, il faut les protéger car cet homme est libérable le mois prochain."

Deux ans de prison ferme sont requis. La cour entérinera ce réquisitoire. L'homme a été placé sous mandat de dépôt.

