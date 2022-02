Caen. En Normandie, il essaie une Porsche : plus de 32 000 euros de dégâts

Dimanche 6 septembre 2015 à Caen (Calvados), un homme au volant d'une Porsche Cayenne roule à une vitesse excessive, sous stupéfiants et avec un taux de 1,16g d'alcool par litre de sang. Il termine son épopée en percutant violemment un muret en béton. L'occasion pour les gendarmes de se rendre compte que le conducteur n'a jamais passé son permis. Et que le véhicule ne lui appartient pas puisqu'il est en train "de l'essayer".

Les dégâts s'élèvent à plus de 32 000 euros.

"Il en voulait beaucoup trop"

Aoumar Belkheiri a été jugé le jeudi 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Caen pour abus de confiance, conduite alcoolisée et excessive sans permis. Il n'était pas présent à l'audience.

Lors de son arrestation, il avait expliqué que le propriétaire ignorait qu'il n'avait pas son permis. "On se connaît de vue, on habite le même quartier mais on n'est pas de la même génération." Et ajoute que ce dernier voulait beaucoup trop de sa voiture…

Déjà condamné pour usage de stupéfiants, le prévenu écope de 4 mois de prison ferme, conformément aux réquisitions du procureur, et de 200 euros d'amende. Il devra en outre verser 32 361 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral à "l'homme qui en voulait trop".

