Course de...tracteurs tondeuses samedi à Domfront !

C?est sans doute l?animation la plus originale, et drôle de ce week-end dans la région : une course de « tracteurs-tondeuses » sera disputée samedi à Domfront. Avec un circuit de 850m, et comme chez les pros, des vérifications techniques, une séance d?entrainements, et 3 manches de compétition, de chacune 2h ! une quinzaine d?engins seront alignées au départ, des pilotes sont même venus d?Allemagne... vitesse de pointe de ces bolides auxquels ont a retiré l?hélice de tonte, pas plus de 40 km/h !

