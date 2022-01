Alerte Orange pour des orages violents sur notre région

Météo France a placé les départements bas normands ainsi que les départements limitrophes Mayenne, Sarthe, Eure, Eure et Loire, en vigilance Orange pour des orages... ils pourront être violents et s?accompagneront de bonnes pluies (de 10 à 30 mm prévus) et de fortes bourrasques de vent.....Les pointes de vent pourront atteindre 80 à 100 km/h en cas de violent orage.

La vigilance Orange sera maintenue jusqu'à 4 h mardi matin

