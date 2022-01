Le 28 janvier, le groupe SGS Objectif Code a ouvert une nouvelle salle d'examen à Caen. L'entreprise privée ambitionne de simplifier le passage du code de la route grâce à une plateforme en ligne, où il est possible de s'inscrire en candidat libre ou via l'auto-école. La société souhaite réduire les délais d'attente avec une amplitude horaire agrandie et "des plannings optimisés". Si les sociétés privées souhaitent révolutionner le code de la route, le tarif de l'inscription fixé à 30 €, reste, lui, encadré par l'État.

Objectif Code : Centre Sécuritest - 101, rue de la Délivrande à Caen

