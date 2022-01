Mont-Saint-Aignan. Depuis Mont-Saint-Aignan, Somatico équipe les pompiers de la France entière 

Cette année, Somatico, entreprise normande basée à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) revient en quelque sorte à ses fondamentaux. "Depuis 1944, nous équipons les sapeurs pompiers aussi bien en vêtements, rangers, casques, masques…" rappelle son PDG, François Puech d'Alissac.

Des pompiers au BTP

Mais après le regroupement des centres de secours sous forme de SDIS en 1996, Somatico doit revoir son coeur de métier. "Quand certains départements se retrouvaient à négocier un seul contrat pour équiper 4 000 pompiers, ils ont eu tendance à sauter la case commerciale", raconte le PDG.

Pour se renouveler, l'entreprise ajoute de nouvelles cordes à son arc et s'ouvre aux métiers du BTP, aux collectivités locales… Un pari payant puisque entre 2007 et 2016, "Somatico est passé de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 9,3 millions", précise François Puech d'Alissac.

35 000 jeunes sapeurs pompiers à équiper

Une nouvelle étape est aujourd'hui franchie avec le lancement de Décalé, une gamme destinée aux jeunes sapeurs pompiers. Un nouvel élan basé sur l'historique de l'entreprise, qui connaît l'univers des casernes sur le bout des doigts. "Le nom Décalé vient d'une expression, l'une des plus employées chez les pompiers, qui remonte à l'époque napoléonienne, explique le directeur de Somatico. Avant de partir en mission, les pompiers enlevaient les cales qui retenaient les pompes tirées par les chevaux."

Pour le PDG, qui assure qu'être pompier est aussi une histoire de famille - "on l'est de père en fils" - le marché des apprentis soldats du feu (de 10 à 18 ans) "représente 35 000 personnes en France. Et il y a un vrai besoin, aucun distributeur ne vendait de vêtements pour eux."

La gamme sort en mai, et François Puech d'Alissac compte d'ores et déjà gagner "30 à 35 % des marchés". Une belle perspective d'avenir pour l'entreprise qui compte 27 employés depuis que quatre nouveaux postes ont été créés l'an passé.

