Rouen. Il boit "quelques bières après une dure journée de travail", prend sa voiture et agresse les policiers à Rouen

Il est un peu plus de 2h du matin, mardi 14 février 2017 lorsque les policiers en patrouille repèrent une voiture circulant à vive allure sur les quais rive droite, à Rouen (Seine-Maritime).

"Quelques bières" entre collègue

Alors qu'ils commencent à suivre le véhicule, le chauffeur grille un feu rouge. Les policiers activent donc sirène et gyrophare et l'arrêtent un peu plus loin. Le chauffeur sort alors titubant de sa voiture. Ses yeux brillent, il sent l'alcool et tient des propos incohérents.

Pire, il commence à se montrer agressif envers les agents qui le contrôlent. Il refuse de se soumettre au test d'alcoolémie, expliquant qu'il a simplement "pris quelques bières avec des collègues" après une "dure journée" au cours de laquelle il aurait travaillé 15 heures.

Il refuse aussi le prélèvement sanguin

L'homme, âgé de 30 ans, finit par tenter de pousser l'un des agents. Il est finalement maîtrisé puis conduit au commissariat où il persiste à refuser de se soumettre à l'alcootest. Conduit au CHU de Rouen (Seine-Maritime), il refusera également d'effectuer un prélèvement sanguin. Il terminera sa nuit en cellule de dégrisement.

