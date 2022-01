Caen. L'office de tourisme de Caen changera de murs en… 2022

Le déménagement récent de la bibliothèque municipale située dans le secteur de la mairie, vers la presqu'île de Caen (Calvados), offre bien des possibilités à la municipalité caennaise en de début d'année 2017. Une vaste opération tiroir va pouvoir être lancée à partir de 2018. "L'idée est de réhabiliter au fur et à mesure notre patrimoine, en déplaçant certains services en d'autres lieux", explique Joël Bruneau, le maire.

Ça bouge aussi pour le CCAS et l'état civil

Ainsi, ceux du Centre communal d'action sociale installés au 45 rue de Bernières, vont être transférés à terme dans les anciens locaux de la bibliothèque. Le foyer logement qui s'y trouve doit être réhabilité ces prochains mois. "Dans l'ancienne bibliothèque, nous y transférerons également les bureaux et l'accueil de l'état civil", précise le maire. Ce dernier service laissera donc un nouveau bâtiment vacant.

La Ville prévoit d'y réaliser des travaux en 2021 pour accueillir l'année suivante, l'office de tourisme qui occupe actuellement 580 des 1 100 m2 de l'hôtel d'Escoville, en plein centre de Caen. Plus excentré du coeur de la cité, il sera néanmoins plus visible des touristes, au pied de l'abbaye-aux-hommes, l'un des lieux les plus visités.

L'hôtel d'Escoville, également propriété de la ville, héberge aujourd'hui, outre l'office de tourisme, l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen et l'association pour la création théâtrale et l'éducation artistique. "À l'heure actuelle, nous envisageons d'y conforter des associations culturelles, mais d'ici 2022, d'autres idées peuvent mûrir".

