Offranville. Un adolescent disparaît en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoin

La gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoin après la disparition inquiétante, mardi 7 février 2017, d'un jeune garçon de 16 ans.

Des fugues régulières

Steve aurait fugué de l'institut médico-professionnel d'Omonville (Seine-Maritime), situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Dieppe.

L'adolescent n'en serait pas à sa première fugue. Il pourrait avoir décidé de faire du stop pour se rendre à Dieppe. Parti sans rien, il ne possède ni argent, ni téléphone portable.

Appel à témoin

Steve mesure environ 1,75 mètre et est de forte corpulence (il pèse entre 85 et 90 kilos). À son départ, il était vêtu d'un pantalon noir, d'une veste bleu gris et de chaussures noires.

Toute personne ayant pu prendre en stop Steve ou l'ayant croisé peut joindre la gendarmerie d'Offranville au 02 35 83 00 17.

A LIRE AUSSI.

Sans permis, il sème les gendarmes à 160 km/h

En Normandie, trois vendeurs de stups démasqués lors d'un banal contrôle routier