Ciel nuageux et couvert ce lundi, avec quelques gouttes et des T° douces de 15 à 22°

T° douces ce lundi matin, 16°1 à Alençon, 15°9 à Argentan, 16°0 à Flers, 15°0 à L?Aigle, 15°0 à Mortagne.



Une nouvelle perturbation arrive sur la région, son activité est très faible et reste principalement nuageuse. Quelques gouttes peuvent se produire sous un ciel le plus souvent gris et couvert. Le retour timide d'éclaircies est attendu en fin d'après-midi ou en soirée. Le vent de sud-ouest reste soutenu et souffle en rafales assez fortes jusqu'en milieu d'après-midi puis il mollit en fin d'après-midi. Les températures maximales sont en petite hausse et atteignent 20 à 22 degrés.



Ce soir et la nuit prochaine, Le front nuageux s'éloigne vers le sud et les Pays de Loire en soirée. Le ciel se dégage alors progressivement et de belles éclaircies nocturnes apparaissent.

Le vent de sud-ouest à ouest devient faible.

Les températures minimales sont voisines de 12 à 13 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire