Pascal Allizard, maire de Condé-en-Normandie, et également sénateur, va devoir attendre pour que sa démission de son siège municipal soit entérinée. C'est ce qu'il annonce ce mercredi 8 février 2017, un peu plus d'une semaine après avoir annoncé qu'il allait quitter ses fonctions de maire, pour être en conformité avec la loi sur le non-cumul des mandats.

Un fait nouveau

"J'ai remis ma démission de mon mandat de maire de Condé-en-Normandie au Préfet du Calvados et l'ai annoncé publiquement, explique-t-il. Mais un fait nouveau, indépendant de ma volonté, est venu remettre en question cette décision." Deux membres du conseil municipal viennent eux aussi de démissionner, avant que le préfet n'ait accepté la demande du maire.

Changement de programme donc. Pascal Allizard restera en poste jusqu'à la fin de l'été, car pour procéder à l'élection d'un nouveau maire, il faut qu'un conseil municipal soit complet, ce qui n'est plus le cas. "Des élections devraient être organisées pour réélire entièrement un nouveau conseil municipal et compte tenu des délais légaux en la circonstance, ces élections municipales de Condé-en-Normandie auraient lieu aux mêmes dates que la présidentielle ou que les législatives." Et il ne le souhaite pas.

Son dernier conseil municipal en tant que maire, mardi 7 février, ne l'a donc pas été.

A LIRE AUSSI.

Calvados : Pascal Allizard, maire de Condé-sur-Noireau, démissionne

Démissions en série dans une mairie de Normandie: de nouvelles élections organisées

François Hollande renonce à un nouveau mandat : les réactions en Normandie