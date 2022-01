Les plus de 60 ans de plus en plus nombreux... ils représenteront 40 % de la population ornaise ces prochaines années

Dans les prochaines années, les « plus de 60 ans » représenteront 40% de la population du département de l?Orne : davantage de personnes âgées ? mais aussi davantage d?ornais qui vivent beaucoup plus vieux.

Et pour aider à parler du « vieillissement », le Conseil Général organise dans tout le département : « vieillir, la belle affaire » ? réunion d?info entre scénettes et tables rondes... prochaines réunions d?info : ce mercredi après-midi à 16h, salle de Verdun à l?Aigle ? et mercredi de la semaine prochaine au Forum de Flers. C?est ouvert à tous.

