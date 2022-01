Une nouvelle page s'ouvre pour les Restos du coeur de Rouen (Seine-Maritime). Leur campagne d'hiver, qui a bénéficié cette année à 13 000 personnes sur la région rouennaise, s'achève dans quelques semaines et les équipes préparent déjà la nouvelle collecte.

Celle-ci se déroulera du vendredi 10 dimanche 12 mars 2017 mais l'association recrute déjà ses bénévoles. "Plus on a de bénévoles, plus les magasins où nous collecterons seront nombreux", précise Didier Lagoutte, bénévole. Et plus les stocks seront importants.

Un rythme plus difficile en été

Et si le nombre de bénéficiaires reste stable ces derniers mois, les critères d'attribution deviennent plus restrictifs à la belle saison. "En hiver, la logistique est assurée par la fédération nationale et nous recevons des aides de l'État, explique René Riquet, bénévole. En été, nous devons nous prendre en charge. L'objectif est que tous les centres restent ouverts au maximum, et cette collecte est la base de ce qui nous servira jusqu'en septembre."

Car chaque soir, les bénévoles continueront notamment leur distribution place Saint-Marc, où ils offrent "entre 250 et 300 sandwiches". Mais outre leur activité de distribution, les Restos rouennais gèrent également une dizaine de studios dans l'agglo. "Lors de nos permanences logement le jeudi, on voit de plus en plus de jeunes sans ressource", précise René Riquet, ajoutant que la question du logement est souvent le reflet de l'évolution de la pauvreté.

Inscriptions au 06 95 27 08 35 ou sur ad76a.collectenationale@restosducoeur.org

