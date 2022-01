Être chef d'entreprise se conjugue aussi au féminin. Et c'est pour mettre en valeur les femmes qui réussissent et osent créer leur société que le collectif Toutes pour Elles organise le concours Entreprendre au féminin.

Trois prix seront remis à Cherbourg (Manche) le 7 mars 2017, dans le cadre du festival Femmes dans la ville, par la marraine du Festival, la comédienne Julie Gayet, et les lauréates de l'année précédente. Les trois catégories sont:

Émergence : les projets en cours de montage.

: les projets en cours de montage. Création : les entreprises créées entre janvier 2016 et janvier 2017.

: les entreprises créées entre janvier 2016 et janvier 2017. Développement: les entreprises qui renforcent ou diversifient leurs activités (via de nouveaux produits, des créations d'emplois, un nouveau local…).





Les entreprises et les projets doivent être portés par des femmes sur le territoire du Cotentin. Le premier prix est de 1 000 €, et 500 € pour les Coups de coeur. L'objectif de ce concours est de valoriser l'entrepreneuriat féminin, de saluer les entreprises innovantes et créatives.

Comment participer ?

Pour participer, il faut demander une copie du dossier de candidature par mail à l'adresse toutespourelles@gmail.com. Il suffit ensuite de retourner le dossier par mail ou par courrier à l'attention du collectif Toutes Pour Elles, la Pépinière d'Entreprises de Cherbourg-en-Cotentin (3 rue de Franche-Comté, 50103 Cherbourg-en-Cotentin). Clôture des candidatures le 19 février 201 à minuit. Plus d'infos sur le site internet de Toutes pour Elles.

À l'occasion de ce concours, Tendance Ouest proposera une émission spéciale en direct de Cherbourg, le mercredi 8 mars, en compagnie des femmes entrepreneur.

