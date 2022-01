Syrie: les jihadistes de l'EI assiégés dans la ville d'Al-Bab

"Les forces du régime syrien, appuyées par des combattants du Hezbollah libanais et par des frappes russes, sont parvenues à assiéger complètement Al-Bab et ses environs" du côté sud, tandis que les forces turques et des rebelles l' assiègent déjà au nord, à l'est et à l'ouest, selon l'OSDH.

