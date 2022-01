Bayeux. Calvados : voulant s'acquitter de sa dette, il démolit la porte de son créancier

A Bayeux, au nord-ouest de Caen (Calvados), le vendredi 3 avril 2015, Cédric Lunel, âgé de 34 ans, se rend chez une connaissance qui exige de sa part le remboursement rapide des 30 euros qu'elle lui a prêtés.

Il dégrade la port d'entrée

Au cours d'une sortie, il se rend à l'appartement de cette personne qui ne lui ouvre pas. Qu'à cela ne tienne, Cédric Lunel défonce la porte à coups de poing. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé en son absence le mercredi 1er février 2017, pour dégradations et violation de domicile.

Dix mentions dans son casier judiciaire

Le casier judiciaire du prévenu comporte dix mentions : usage de stupéfiants, port d'arme, conduite sans assurance et sans permis, vols en réunion, blessures involontaires... Ce palmarès ne porte pas le ministère public à la clémence et trois mois de prison ferme sont requis.

L'homme impatient de rembourser est donc condamné à 3 mois de détention, à 3 940 euros de préjudice matériel et à 300 euros de préjudice moral.

