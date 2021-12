Toujours trop peu de soleil : les nuages dominent aujourd'hui... développement d'éclaircies en fin d'après midi... T° de 11 à 22°

Météo France relevait ce mercredi matin, 10°7 à Alençon, 11°8 à Argentan, 12°2 à Flers, 11°5 à L?Aigle, 11°9 à Mortagne.



De très nombreux nuages descendent dans un courant de nord et obstruent notre ciel. Ils rendent ce dernier très nuageux à couvert et le soleil peine à se frayer un chemin au milieu de ces nuages. En milieu d'après-midi même certains des nuages les plus joufflus peuvent laisser échapper une goutte ou deux à l'occasion d'une faible ondée. Le vent faible souffle du nord et continue de maintenir une petite fraîcheur pour la saison. Les températures maximales peinent à atteindre 20 à 22 degrés.



ce soir et la nuit prochaine :

Avec la nuit qui arrive, l'instabilité diminue et les nuages s'affaissent. Des éclaircies se développent puis s'élargissent dans le courant de la nuit. Sous les éclaircies les plus larges et durables, quelques brumes peuvent se former, plus fréquentes sur le Bocage. Le vent est faible, voire calme et les températures minimales s'abaissent aux alentours de 10 à 12 degrés.

