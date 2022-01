Rouen. Le tirage de la Coupe de France dans l'intimité des joueurs de Quevilly Rouen Métropole

Marseille, Paris, Monaco, Angers… Chacun avait son pronostic. "Les gars, on peut aussi aller à Bergerac", rappelle un joueur. Ce jeudi 2 février 2017, les joueurs de QRM se sont réunis pour suivre ensemble le tirage au sort des 8e de finale de Coupe de France. Sur un écran géant, ils ont patiemment attendu dans un restaurant de Rouen (Seine-Maritime) que leur nom apparaisse.

Enfin une Ligue 1

À chaque nom sorti du bocal, la tension est palpable dans la pièce. Jusqu'à ce que le nom de QRM sorte. Et ce sera finalement Guingamp qui viendra défier les Rouges et Jaunes le 28 février ou le 1er mars prochain. À l'annonce du résultat, peu d'effusions de joie. Pourtant, l'En Avant est bien une équipe de Ligue 1, ce qu'espérait l'ensemble du club. Et pas des moindres puisque les Bretons ont remporté la compétition en 2014.

Après quelques minutes, les joueurs commencent à réaliser leur chance et savourent d'avance ce match à venir. Timothée Taufflieb aurait aimé retrouver le PSG, mais il est quand même "satisfait de ce tirage. On voulait jouer un gros et éviter les équipes de CFA ou de national. Mais ça ne va pas être facile même si on va faire le maximum pour faire un bon match devant nos supporters".

Un dilemme pour Achahbar

S'il y en a bien un qui est heureux, c'est Karim Achahbar. Le jeune attaquant est prêté cette saison à QRM et appartient toujours… À l'En Avant Guingamp ! "Ça va faire plaisir de retrouver tout le monde, les dirigeants, les joueurs… C'est le club qui m'a fait débuter en professionnel donc ce sera forcément particulier", confie le joueur.

Si la tâche semble difficile face à une équipe qui évolue deux divisions au dessus, elle n'est pas impossible pour autant. Après tout, à l'époque de l'US Quevilly, les joueurs de l'agglomération rouennaise avaient bien sorti plusieurs Ligue 1 pour s'inviter au Stade de France.

