Le parcours de Coupe de France s'arrête donc au niveau des 8ème de finale pour le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui n'aura pas démérité dans cette rencontre où ils s'inclinent face au club de Ligue 1 de l'EA Guingamp. Score final 2-1.

Dans un stade Robert Diochon plein à craquer pour l'occasion, les joueurs de l'agglomération rouennaise démarrent bien la partie et font jeu égal avec leur adversaire de deux divisions supérieures en s'offrant notamment une belle occasion sur une tête de Romain Basque qui passe légèrement à coté du but guingampais. Malgré cette occasion, les Rouges et Jaunes montrent de belle valeurs et rentrent au vestiaire sur ce score de 0-0.

Pouye rate le coche

À peine cinq minutes après la reprise, les Normands ont l'opportunité de prendre l'avantage dans cette rencontre suite à une faute sur Medhy Guezoui dans la surface. Oumar Pouye se présente pour tirer le penalty mais sa frappe en force passe au dessus du but de Johnson.

Un tournant du match qui sera fatal puisque dix minutes plus tard, les visiteurs du jour inscrivent le premier but de la rencontre. Après une première frappe détournée par Dan Delaunay, une seconde sauvée sur sa ligne par Pierre Vignaud, c'est finalement Mendy qui débloque le compteur sur une troisième frappe en force (1-0).

Il faut seulement trois minutes de plus pour que l'En Avant double la marque sur un déboulé coté droit de De Pauw qui d'une frappe puissante offre le 2-0 à son équipe.

"Beaucoup de fierté aujourd'hui

Malgré ce break, les joueurs de Manu Da Costa ne lâchent rien et réussissent à réduire la marque dans les arrêts de jeu de la partie sur un coup franc de Pierre Vignaud tiré au ras du sol à coté du mur qui surprend tout le monde (2-1).

C'est donc sur cette défaite que les Normands sortent de la Coupe de France pour se consacrer au championnat avec dès ce samedi 4 mars 2017 un match en retard à disputer sur la pelouse d'Épinal.

Manu Da Costa: "Cela fait partie de la Coupe de France. Quand vous avez l'opportunité de prendre l'avantage au score face à ce genre d'équipe, cela aurait pu nous mettre dans de bonnes dispositions. C'est un fait de jeu mais ce qu'il faut retenir, c'est le visage que l'on a montré. On a jamais refusé le jeu. On peut être fier de nos joueurs, on a fait ce qu'il fallait. On savait qu'on pouvait se faire punir à la moindre perte de balle, sur les attaques rapides ils sont monstrueux.

Le deuxième but nous fait énormément de mal. C'est l'action qui me chagrine le plus, on a fait un tas de fautes grossières sur cette action... Mais je ne fais pas la fine bouche, on a fait le match qu'il fallait. On voulait exister, on voulait faire de ce match une belle fête, c'est ce qu'on a vu. il y a beaucoup de fierté aujourd'hui."

