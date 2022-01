Hamon en forte hausse, Fillon s'effrite dans un sondage

Avec 33% de bonnes opinions, Benoît Hamon se rapproche d'Emmanuel Macron, en légère baisse à 38% (-1). Jean-Luc Mélenchon, crédité de 33% (+1) également, complète le trio de tête.

Benoît Hamon progresse notamment auprès des sympathisants de gauche dans leur ensemble, avec 55% des personnes interrogées qui souhaitent lui voir jouer "un rôle important" (+22) et des proches du PS (62%, +32) en particulier, selon cette enquête pour Le Figaro magazine. Le sondage a été réalisé avant et après le second tour de la primaire, le 29 janvier.

A droite, Alain Juppé est stable avec 28% de bonnes opinions, devant François Fillon, empêtré dans les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme, qui perd 4 points à 27%.

Manuel Valls est crédité de 25% (-1), François Bayrou (+2) et Marine Le Pen (=) de 24%.

Par ailleurs, la confiance des Français en François Hollande baisse à nouveau, avec 18% (-1) seulement de réponses favorables, contre 80% (+2) des personnes interrogées qui ne lui font pas confiance en tant que chef de l'Etat.

Baisse également du Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui perd 3 points de confiance, avec 29% de réponses positives, moins de deux mois après son arrivée à Matignon.

Enquête réalisée en face à face du 26 au 30 janvier auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur 1,4 à 3,1 points. Les cotes de confiance donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

