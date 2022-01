C'est un gros coup dur pour le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime). Dimanche 29 janvier 2017, le club a annoncé que son joueur Steeve Ho You Fat serait suspendu pour les sept prochaines rencontres, à commencer par le derby face à Évreux du vendredi 3 février 2017.

Un geste d'humeur envers un arbitre

Le 7 décembre 2016, le poste 4 rouennais s'était rendu coupable d'un mauvais geste envers un arbitre. Après une défaite face à Fos-Provence, il avait envoyé un ballon en direction du tunnel des arbitres.

Le club a décidé de ne pas mettre à pied son joueur afin qu'il puisse continuer à s'entraîner et revenir le plus vite possible. En revanche, le numéro 15 du RMB devra participer à des missions d'intérêt général en partenariat avec le club.

A LIRE AUSSI.

Rugby : Le Stade Rouennais renoue avec la victoire

Jets de pétards: Metz fait appel et relance l'affaire