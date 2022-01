Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole se qualifie pour les 8ème de finale de la Coupe de France !

Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) va donc continuer son parcours en Coupe de France cette saison. Les Normands ont décroché leur ticket grâce à leur victoire sur un autre pensionnaire du championnat de National, Marseille Consolat, ce mardi 31 janvier 2017 sur le score de 3-0 lors des 16ème de finale de la Coupe de France.

Consolat se pénalise d'entrée

Il ne fallait pas arriver en retard lors de cette rencontre de Coupe ! En effet, l'équipe visiteuse s'est tiré une balle dans le pied dès la 4ème minute lorsque le défenseur Wilwert a donné un coup de coude à Gary Marigard et récolté une expulsion directe.

Une expulsion qui a profité aux joueurs de l'agglomération rouennaise qui ont pris la possession du ballon et qui se sont procuré plusieurs occasions dont un centre détourné sur la barre par un défenseur marseillais et une tête d'Oliveira une nouvelle fois sur la transversale sur le corner qui a suivi. La première mi-temps s'est terminée malgré tout sur ce score de 0-0.

Une 2ème mi-temps prolifique

Au retour de la pause, QRM garde la possession du ballon et il faut attendre la 66ème minute pour que Stan Oliveira surgisse sur un coup-franc de Vignaud et envoie le ballon au fond des filets pour le 1-0.

Une avance vite doublée puisque a peine deux minutes plus tard, sur un contre éclair, Jean-Paul Mendy a trouvé parfaitement Medhy Guezoui dans la course pour le 2-0.

L'affaire semblait entendue mais Consolat a lancé toutes ses forces avant d'être une nouvelle fois punie dans les arrêts de jeu sur un centre au sol de Cédric Jean-Etienne pour Karim Achahbar qui, en pivot, a envoyé une frappe parfaite dans les buts adverses (3-0).

Du repos avant le championnat

Avant le tirage au sort des 8ème de finale qui aura lieu jeudi 2 février, les joueurs de Manu Da Costa vont pouvoir profiter pleinement de cette qualification avant leur prochain match de championnat qui n'aura lieu que le samedi 11 février sur le terrain de Lyon-Duchère.

Eric Chelle (entraineur Marseille Consolat): "Je suis très très très déçu. Je voulais qu'on n'ai pas de regrets, ils vont en avoir. Je suis sous le choc, le carton rouge nous fait très mal mais il est mérité. On a essayé de limiter la casse, on s'est battu. Je suis frustré de pas avoir pu jouer pleinement ma chance face à une belle équipe dans un beau stade. Le match a duré quatre minutes. On a encore un match ici à disputer en championnat, on viendra avec les crocs."

Manu Da Costa: "Il faut savourer. Le mois de janvier a été intéressant, c'est pas une fin en soit. On est à un niveau où pas beaucoup auraient misé sur nous. On le mérite, bravo aux joueurs. On va prendre le temps de savourer et se remettre d'aplomb pour commencer la semaine prochaine à fond. J'aimerais que l'on reçoive lors du prochain tour mais on verra au tirage ce qui tombera."

Stanislas Oliveira: "Depuis tout jeune, j'aime bien le jeu de tête. J'aime bien être dans les duels aériens. Je suis content d'avoir marqué car je frappais souvent la barre. J'ai réussi à débloquer mon compteur mais je suis content car cela a permis de débloquer la situation du match."

