Rouen. Normandie : à la barre, le conjoint violent est sans regret

Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier 2017, les services de police interviennent une première fois au domicile d'un couple à Elbeuf (Seine-Maritime), pour une violente dispute entre les deux conjoints. Ce sont des voisins, qui hébergent provisoirement lors des faits l'épouse de l'accusé et ses enfants, qui ont appelé. Les policiers constatent des traces de sang et de coups portés au ventre de la victime. Une seconde intervention leur fait découvrir un individu fortement alcoolisé, portant des traces de griffures. La violence de l'altercation ne fait aucun doute.

Entendu, l'homme de 32 ans reconnaît avoir tenté d'étrangler son épouse, après avoir consommé tous deux cinq bouteilles de vin. Il refuse néanmoins de se soumettre au test de l'éthylomètre. Devant sa mauvaise volonté, il est amené au commissariat de police et déclare : "Ma femme avait été violée, ça m'a rendu violent". La victime admet que les disputes sont souvent violentes. "Il m'a fait peur en disant qu'il voulait se suicider", déclare-t-elle.

Interrogés à leur tour, les voisins déclarent que le comportement de l'accusé est souvent agressif. On note également que son casier judiciaire comporte quinze condamnations pour vols, outrages et menaces de mort. Actuellement sous contrôle judiciaire, on s'aperçoit qu'il a été soumis, lors d'une précédente audience, à une obligation de soins pour tentative de viol sur sa propre fille de 14 ans. Pour la partie civile, "l'accusé a clairement profité de la naïveté de sa compagne". Le Procureur insiste : "Il n'a aucun regret pour les violences passées". La défense souligne que l'accusé a été laissé seul face à ses actes, et qu'une hospitalisation psychiatrique serait plus profitable qu'une incarcération".

Le Tribunal le condamne à deux ans de prison dont un assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans ainsi qu'à une interdiction d'entrer en contact avec son épouse.

