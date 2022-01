50 ans déjà ! L'Entente nautique caennaise (Calvados) compte bien marquer le coup samedi 4 février 2017. Cette journée événement ouverte à tous commencera à 14h au stade nautique Eugène Maës, où des initiations aux différentes activités de la piscine seront proposées gratuitement (seul le prix d'entrée à la piscine est demandé).

À partir de 19h30, rendez-vous au Palais des Congrès pour un cocktail dinatoire avec la projection d'un film retraçant l'histoire de l'ENC, qui se terminera en musique avec DJ Bluff qui passera les tubes de 1966, année de la création du club, à aujourd'hui. Une grande tombola sera également organisée.

Pascale Créance, de bébé nageur à championne maître

Figure majeure du club et largement présente dans le film projeté, Pascale Créance sera de la partie. Celle qui n'est à l'époque qu'un bébé nageur lorsqu'elle rejoint l'ENC en 1966, est toujours là 50 ans plus tard et bat encore régulièrement des records dans les compétitions "maîtres".

Nager contre le cancer

Nouveauté cette année, des activités de natation santé sont proposées au stade nautique. "On sait que le sport peut aider à la guérison de maladies graves comme le cancer, livre Jennifer Benoît, membre du bureau. Alors ça nous tient à coeur de proposer cette activité."

Prix de la soirée au Palais des congrès : 20€. Plus d'infos sur http://www.encaen.com/50-egraveme-anniversaire.html

