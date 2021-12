Caen. A Caen. Rencontre littéraire pour les 50 ans du Chemin Vert !

Le Chemin Vert, le plus grand quartier de Caen (Calvados) avec plus de 7500 habitants, fête ses 50 ans cette année. Situé au nord de la Ville, ce quartier est sorti de terre à la fin des années 60. Alors pour célébrer cet anniversaire, les associations de quartier, la Ville de Caen et le Conseil de Quartier Citoyen ont concocté toute une série de manifestations jusqu'à la fin de l'année. Le coup d'envoi des festivités a débuté en mai dernier. Parmi celles-ci la première rencontre littéraire organisée le 17 juin 2017 par l'association des commerçants de l'espace Molière.

Six auteurs Normands

Ce premier salon du livre réunira 6 auteurs normands, tous lauréats d'un ou plusieurs prix littéraires et proposera une grande variété de genres littéraires : thriller, histoires vraies, nouvelles, jeunesse, romans historiques. Tous leurs ouvrages seront proposés à la dédicace de 10h à18h avec une pause pour le déjeuner (de 12h45 à 14h15).

A l'occasion de ce premier salon du livre, l'atelier de carterie l'Epi Vert animé par l'association " C'est quoi ce Baz'art ? ", proposera au public d'écrire une carte d'anniversaire. Alors que vous soyez lecteurs ou tout simplement curieux, n'hésitez pas à vous rendre à cette manifestation de quartier.

Pratique. Si vous souhaitez connaître le programme complet de ce cinquantième anniversaire, contactez le pôle de vie Nord-ouest au 02 31 06 12 90 ou par courriel 50anscheminvert@caen.fr.