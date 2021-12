Carpiquet. Le Swimcross, une activité en trois dimensions à Carpiquet

Les habitués du centre aquatique Siréna de Carpiquet (Calvados) ont sûrement déjà entendu parler de cette nouvelle activité "en trois dimensions". Pour les autres, le Swimcross est une activité physique qui combine des exercices dans l'eau, sous l'eau, mais aussi sur terre. Chaque séance dure une heure avec d'abord un échauffement dans l'eau, puis un parcours d'obstacles à réaliser se basant sur tous les éléments du centre Siréna, pour finir par un jeu en équipe. Chaque séance est unique en fonction de l'imagination des moniteurs.

Séance d'essais gratuite jeudi 16 novembre

"Chacun peut y trouver son compte, explique Adrien, l'un des moniteurs. Il nous arrive d'adapter nos séances en fonction des gens qu'on a, par exemple on a eu un groupe qui faisait des championnats de frisbee du coup on leur a mis une épreuve spéciale ! On est aussi surpris que l'activité soit si fédératrice, les gens en parlent beaucoup entre eux après chaque séance". Pour ceux qui souhaitent essayer le Swimcross, la séance du jeudi 16 novembre à 20h30 est gratuite, pensez à réserver !

Pratique. Plus d'infos sur la discipline : swimcross.fr. Réservations au 02 31 15 51 50

