L'association Solidarité Bocage prête à démarrer après après trouvée des locaux

L?association solidarité Bocage a présenté jeudi matin, ses nouveaux locaux à ses sympathisants... ils sont situés dans les murs de l?ancien musée automobile à la Blanchardière à Flers... L?équipe est issue des Restos du C?ur.... elle a décidé de monter sa propre association après un conflit avec les Restos du C?ur de l? Orne.

Aide alimentaire, écoute et soutien aux plus démunis....les bénéficiaires paieront solidairement 3 euros par personne et par mois....l?Association qui manque aujourd?hui de congélateurs et d?un camion pour la collecte des denrées ....

Contact au 06 70 54 06 71 ou par e-mail : solidaritebocage@hotmail.fr

