Saint-Lô. L'animateur Stéphane Plaza à Saint-Lô pour le Salon de l'habitat

La 18e édition du Salon de l'habitat se tient les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2017, au parc des expos de Saint-Lô (Manche). L'animateur télévision et radio, Stépane Plaza, sera présent pour des photos, une séance de dédicaces et une conférence sur le Home Staging.