Grisaille et pluies aujourd'hui après l'apparistion de quelques éclairices en matinée... T° de 3 à 11°

Météo France relevait ce matin... 2°3 à L?Aigle, 2°8 à Alençon et Flers, 3°2 à Argentan, 5° à Mortagne au Perche....

les brouillards sont nombreux... de petites pluies sont également présentes....

La grisaille se lèvera plus ou moins rapidement?. Des éclaircies apparaîtront.... mais les nuages jamais bien loin reviendront ..... Le soleil est en net repli l'après-midi, les passages nuageux se multiplieront et des averses viendront nous arroser ici ou là? elles sont plus fréquentes du Domfrontais au Sud Perche. Les températures ne dépasseront pas 10 à 11degrés l'après-midi.

