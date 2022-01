L'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime) accueille actuellement une exposition permettant d'explorer un quartier disparu de la ville tel qu'il pourrait exister aujourd'hui si l'incendie de juin 1940 ne l'avait pas réduit à néant.

Ce projet est mené par l'association Rouen Virtuelle au sein de laquelle collaborent Jean-Philippe Gauberthier, Guy Pessiot et Benjamin Girard. Les panneaux présentent une vingtaine de reconstitutions des rues et maisons disparues du quartier compris entre la Seine et la cathédrale, intégrées à un décor contemporain. Ces panneaux donnent des indications sur l'heure de la journée, permettent de localiser sur le plan de la ville les bâtiments et expliquent les particularités architecturales de ceux-ci.

Jean-Philippe Gauberthier, l'infographiste à l'origine du projet, nous dévoile ses intentions.

Comment ce projet a-t-il commencé?

"Au départ, il s'agissait uniquement d'une modélisation informatique 3D de la maison des Caradas, une maison emblématique du quartier disparu, qui était sans doute une des maisons urbaines à pans de bois parmi les plus intéressantes de France.

J'ai progressivement étendu la reconstitution aux maisons voisines, puis à une partie du quartier. Je souhaitais mieux comprendre le quartier disparu. Je connaissais bien différentes vues du quartier, mais j'avais du mal à reconstituer mentalement l'espace urbain dans lequel elles se trouvaient."

Pourquoi avoir choisi de reconstituer ce quartier en particulier?

"C'était l'un des plus emblématiques du Rouen d'avant-guerre et il comportait un nombre important de bâtiments remarquables. Il présente également l'avantage d'être relativement bien documenté. Ce quartier, qui était un des plus animés de la ville, a été progressivement oublié. Ce projet permet de le faire redécouvrir aux Rouennais qui ne l'ont pas connu."

À l'hôtel de ville, vous mettez à disposition du public chaque samedi des casques à réalité virtuelle. Quel est l'intérêt de ce nouvel outil?

"Cela permet de choisir des points de vue négligés par la photographie: il ne s'agit pas seulement de recréer de visions "mises à jours" des photographies anciennes: une fois la 3D réalisée, on peut explorer une infinité de points de vue, faire découvrir des aspects insoupçonnés.

La promenade débute place des Arts, devant la maison des Caradas, puis on parcourt la rue de la Tuile et la rue de la Savonnerie. On y découvre la fontaine de Lisieux, et on remonte ensuite la rue du Bac jusqu'à la très belle maison du n°66. À ce stade du projet, il ne s'agit encore que d'un parcours mais nous avons l'ambition de réaliser une promenade virtuelle libre. La réalité virtuelle permet de s'immerger complètement et de visualiser le quartier à 360°."

Quelles seront les étapes prochaines du projet?

"Il s'agit prioritairement de continuer la modélisation du quartier (plusieurs rues ne sont pas encore réalisées), ce qui permettra aussi d'étendre les possibilités de promenades. Pour schématiser, on peut dire qu'environ 2ha et 300 m de voies ont été reconstitués.

L'objectif est de reconstituer tout l'ancien quartier compris entre la Seine, la cathédrale, la rue Grand Pont et la rue de la République, soit environ 8ha et plus d'un kilomètre de voies. Il reste donc encore beaucoup de travail."

Pratique. Jusqu'au 24 février, du lundi au vendredi 9-17h et le samedi 9h-11h30. Galerie du 1e étage de l'hôtel de ville de Rouen. Gratuit. Démonstration de réalité virtuelle horaires sur www.associationrouenvirtuelle.fr.