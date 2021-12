Présidentielle: Juppé exclut d'être un recours si Fillon se retire

Pressé de dire s'il serait un recours dans le cas où M. Fillon serait mis en examen et se retirerait de la campagne, comme il l'a indiqué jeudi soir sur TF1, M. Juppé a répondu: "non, clairement et définitivement. Parce que la primaire a eu lieu et que les électeurs se sont prononcés".

