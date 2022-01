Incendie mortel à la Chappelle d'Andaine, un expert judiciare nommé par le Procureur de la République d'Argentan

Un garçon de 10 ans, handicapé, a péri dans l?incendie de l?appartement de ses parents hier dans la nuit à la Chapelle d?Andaine près de Domfront.... hier, mardi, le Procureur de la République d?argentan a nommé un expert-incendie pour déterminer les causes exactes du sinistre....



Et un autre incendie a détruit une longère, de 180 m2, à Crulai près de l?Aigle mardi après midi... au lieu dit « le Buisson »... Le sinistre s?est déclaré vers 16h00 !

Les deux parents et leurs 3 enfants ont été relogés dans de la famille... Une vingtaine de sapeurs pompiers mobilisés sur cet incendie circonscrit vers 20h !

