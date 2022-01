L'Agenda en Normandie : mercredi 1er février

MANCHE

Ce jeudi 2 février 2017, participez à une randonnée de 10 à 12 km à Ver, organisée par l'Association d'Animation Touristique du Territoire de Gavray. Prévoyez des chaussures de randonnée et des vêtements de pluie en fonction de la météo. Rendez-vous devant la salle des fêtes de Ver. Comptez 1€ la participation pour le pot de l'amitié sans réservation.

Dimanche 5 février 2017, c'est la 1ère manche du Challenge interne d'Agon Coutainville avec au programme : CSO et Equifun. L'Équifun est une discipline équestre à vocation ludique. Cette épreuve d'animation vise à renforcer la maîtrise du poney ou du cheval par les cavaliers Rendez-vous au Centre équestre d'Agon-Coutainville. Comptez entre 15 et 25 euros pour 1 ou 2 tours.

CALVADOS

Comme chaque année, la fête foraine de la chandeleur à Vire vous donne rendez-vous sur le champ de foire et vous propose pour petits et grands, manèges, salle de jeux ou encore camion de confiseries jusqu'au 19 février. Rendez-vous Place du champ de foire, plus d'infos au 02 31 66 60 00.

Ce jeudi 2 février 2017, L'Aipos vous propose de découvrir le spectacle "Les Déclinaisons de la Navarre" par la compagnie PJPP. L'absurde et l'humour font clairement partie de leur proposition et l'humeur de certaines scènes pourrait rappeler l'univers des Monthy Python. Rendez-vous dès 20h30 à la salle des fêtes de Aunay-sur-Odon pour une heure de spectacle, c'est gratuit.

ORNE

Vos enfants ont entre 8 et 12 ans ? Emmenez-les voir Céline, Nadège, Christelle et Mélodie pour échanger des coups de cœur et découvrir de nouvelles lectures. Rendez-vous chaque premier mercredi du mois de 14h à 15h à la médiathèque de Flers Agglo, plus d'infos au 02 33 98 42 22.

Le breton malouin Jérôme Fagnet alias Broken Back affole tous les compteurs depuis 2015, date de la publication de son tout 1er EP. Aujourd’hui, à l’heure de la sortie de son 1er album éponyme, le 18 novembre dernier, il vient vous le présenter à la Luciole à Alençon ce samedi 4 février 2017 dès 21h. Infos et resa sur laluciole.org.