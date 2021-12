Caen. Pollution : vigilance rouge, la préfecture du Calvados demande de conduire moins vite

Lundi 23 janvier 2017, la préfecture du Calvados a demandé aux automobilistes du département d'abaisser de 20 km/h leur vitesse sur les réseaux routiers régionaux et nationaux. Cette mesure fait suite à l'élévation ces dernières heures du niveau d'alerte "pollution aux particules fines". Sur le territoire de Caen la mer, le curseur est placé sur "10", soit le niveau le plus élevé de l'échelle.

L'appareil respiratoire est touché

"La qualité de l'air est dégradée du fait d'une accumulation de particules en suspension. De petites tailles, elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire", explique Air Normand, l'observatoire de la qualité de l'air en région. L'absence de vent n'est pas étrangère à cette situation. La Normandie est loin d'être la seule région touchée puisque 42 départements en France sont concernée par ce niveau d'alerte.

Pour la journée du mardi 24 janvier 2017, toujours sur une note de 10, Air Normand prévoit 10 au Havre, Rouen (Seine-Maritime) et Evreux (Eure), 9 à Caen et Lisieux, 8 à Cherbourg (Manche), Saint-Lô et Alençon (Orne).

#Pollution de l'air : la vitesse maximale autorisée a été abaissée de 20km/h sur tout le réseau routier national et autoroutier#Caen pic.twitter.com/qnFmuels1N — Préfet du Calvados (@Prefet14) 23 janvier 2017

