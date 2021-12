Rouen. Football: le FC Rouen passe le 6e tour de la Coupe de Normandie

La qualification est dans la poche pour les footballeurs du FC Rouen (Seine-Maritime) ce dimanche 22 janvier 2017. En effet, les Rouges et Blancs se sont qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de Normandie en allant s'imposer sur la pelouse de Gournay en Bray (4-0). La victoire s'est dessinée grâce à des buts de Gibon et Belgacem et un doublé de Guillo.

La logique respectée

La hiérarchie a donc été respectée dans cette rencontre. Les locaux, qui évoluent plusieurs divisions en dessous du FC Rouen, soit en Promotion d'honneur, se sont logiquement inclinés sur leur terrain. Après un dernier match de championnat qui remonte au 11 décembre 2016, les Rouennais reprendront le championnat de Division d'honneur le dimanche 29 janvier 2017 avec la réception de Saint-Romain-de-Colbosc.

