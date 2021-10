Rouen. Football : le FC Rouen fait match nul à Gasny

Le FC Rouen (Seine-Maritime) lâche quelques points dans le sprint final vers l'accession en NAtionale 3. Le mercredi 3 mai 2017, les Diables Rouges n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse de l'US Gasny pour le compte de la 23ème journée du championnat de Division d'Honneur.

Ce sont les locaux qui vont prendre l'avantage rapidement dans cette rencontre, à la 18ème minute, sur un coup-franc bien repris de la tête au second poteau par Formoze Mendy (1-0). Une avance que l'US Gasny parviendra à conserver jusqu'à la 77ème minute et une égalisation signée Pierrick Lebourg sur un centre au second poteau (1-1).

Au classement, les Diables Rouges restent à la 3e place et recevront Saint-Romain-de-Colbosc le dimanche 14 mai 2017 au stade Robert Diochon.

A LIRE AUSSI.

Football: le FC Rouen reçoit l'US Gasny

Football: Le FC Rouen remporte son match face à Frileuse

Football: le FC Rouen s'impose contre Grand-Quevilly

Football: le FC Rouen se déplace à Gasny