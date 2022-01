Les prévisions de Météo France... le risque de giboulées de neige perdure jusqu'en soirée... vendredi temps variable, mais très froid !

Des giboulées de neige se produisent par moments en soirée avec des températures proches de zéro degré. En conséquence, cette petite neige tiendra souvent au sol, formant par endroits une fine couche, jusqu'à 1 à 2 cm dans les endroits les plus touchés.

Ensuite, en cours de nuit, les giboulées seront plus rares et plus espacées et nous retrouverons des éclaircies ce qui amènera une baisse des températures avec des gelées généralisées de -1 à -3 degrés. La plus grande prudence reste donc de mise sur les routes.



demain vendredi, le début de matinée risque d'être délicat sur les routes, les sols étant humides et gelés. Ensuite, en cours de journée, la situation s'améliore ; le temps devient changeant avec éclaircies et nuages. Le risque de giboulée est faible, plutôt cantonné de la Plaine d'Argentan au Pays d'Auge. Les températures restent basses : maximales plafonnant vers 2 à 3 degrés. Le vent est faible d'ouest. A noter que la nuit de vendredi à samedi s'annonce particulièrement froide avec des gelées de -3 à -6 degrés.

