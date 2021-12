Avranches. Football (National) : Trois penalties font tomber Avranches à Marseille (2-1) !

Malmenés par l'attaque du Consolat, les Avranchinais ont concédé trop d'occasions pour espérer l'emporter et se relancer dans ce championnat National. Sans un Anthony Beuve des grands soirs dans son but, le club manchois aurait même pu s'incliner plus lourdement, ce vendredi soir 20 janvier 2017 à Marseille.