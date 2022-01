T° glaciales attendues pour cette nuit et demain mardi dans un ciel dégagé et ensoleillé le matin

Ce lundi après midi le temps est resté froid.... il n?aura pas fait plus de 0.3° à Argentan, un demi degré à L?Aigle... 1° à 16h à Mortagne au Perche, 1°5 et à Flers et Alençon !!!



Le temps dégagé et clair de ce soir et cette nuit, favorisera une nouvelle baisse marquée des T°... ? 5 / - 7° au levé du jour demain matin....



Quelques brumes ou brouillards givrants pourront rendre les routes localement glissantes.....



Demain mardi il fera toujours aussi froid... mais le ciel sera dégagé à la faveur d?un soleil dominant.... les nuages reviendront progressivement en après midi.... mais la masse d'air restera sèche et le risque de neige est écarté pour le moment ;....



Le vent de nord-est se renforcera en fin d'après-midi ..... il deviendra modéré à soutenu.... les T° maxi, ne parviendront pas devenir positives.... ? 1 / - 2° !



Des averses de neige reviendront mercredi et jeudi....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire