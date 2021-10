Sous la grisaille et l'humidité aujorud'hui, les T° sont douces... de 12° ce matin, à 17° cet après midi

T° douces ce jeudi matin.... 12°4 à Alençon et à Argentan, 12° à Flers, 11°7 à L?Aigle et Mortagne au Perche....

Dans une grande douceur l'humidité est forte ce matin... Le ciel est couvert de nuages bas et gris, nuages qui peuvent donner ici ou là, de petites pluies ou des bruines qui restent faibles et intermittentes.

Cet après-midi, même si les précipitations disparaissent, la grisaille qui restera bien présente, même si les nuages seront un peu moins bas et sombres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire