Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen atomisent les Ducs d'Angers

Les Dragons de Rouen avaient à coeur de ne pas mettre fin à leur belle série de victoire. Et ils l'ont fait avec la manière, ce mardi 17 janvier 2017 lors de la 34e journée de la Saxoprint Ligue Magnus en s'imposant face aux Ducs d'Angers sur leur glace de l'Ile Lacroix.

Debut de match à sens unique

Une septième victoire consécutive qui débute sur les chapeaux de roues pour les Jaunes et Noirs qui inscrivent les deux premiers buts par Joris Bedin (8' et 14'). Il est imité par Fabien Colotti qui triple la mise et par Patrick Koudys trente secondes plus tard pour terminer ce premier tiers-temps sur le score de 4-0.

Une avance que les Rouennais ont amplifiée au deuxième tiers avec deux nouveaux buts inscrits par Yorick Treille et Adam Miller (6-0).

Les Ducs reviennent

Fabrice Lhenry en a profité pour donner du temps de jeu au gardien Quentin Papillon, entré à la place de Dany Sabourin. Pendant sa présence, les Angevins parviennent à revenir à 6-2 après des buts de Braden Walls et de Matthieu Frecon avant la moitié du dernier tiers-temps.

Mais les Ducs n'ont pas vraiment eu le temps d'espérer dans ce match. Très vite, Matt Hussey a redonné cinq buts d'avance aux Rouennais avant que Fabien Colotti ne clôture la soirée à quatre minutes du buzzer final (8-2).

Au classement, les Dragons de Rouen conservent leur 2e place, toujours à un point du leader Gap et avec quatre points d'avance sur Lyon, qui a néanmoins un match de retard.

Pour leur prochain match, les Dragons de Rouen iront défier les Gothiques d'Amiens, ce vendredi 20 janvier 2017 pour le compte de la 35e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Ce sera déjà le quatrième derby de la saison entre les deux équipes.

